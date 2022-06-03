“الإحسان العمومي…سعى إلى التخلص من البيروقراطية لفائدة الأعمال الخيرية

2022-06-03 / 22:11
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هبة بريس _ الرباط

جدل كبير يرافق مشروع قانون “الإحسان العمومي” الخاص بجمع التبرعات لصالح الأعمال الخيرية في المغرب، حيث يصفه البعض بأنه يقيد العمل الخيري، بينما يصفه آخرون بأنه يضبط الأوضاع بشكل أكبر.

وفي هذا الإطار، قال الحقوقي المغربي شكيب الخياري، إن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لضبط ما يسمى بالإحسان العمومي، إذ يتعلق الأمر بالقيام بعمليات موجه بشأنها دعوة للعموم من أجل الحصول منهم على أموال أو أشياء على وجه التبرع على أن يتم استعمالها في أعمال ذات صبغة خيرية.

وأضاف، أن هذه العمليات ينظمها حاليا القانون رقم 004-71 صدر في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1971، وأن مشروع القانون نظم بشكل أكثر دقة من القانون الحالي عمليات جمع التبرعات بواسطة الدعوات الموجهة للعموم، ضمانا للشفافية.

وأوضح أن القانون يتضمن 46 مادة في مقابل 7 فصول في القانون الحالي، كما احتفظ المشروع بنفس المقتضى الذي يعفي عمليات التبرع بالطرق التقليدية أو العرفية.

ويرى الخياري أن إيجابيات مشروع القانون تتمثل في السعى إلى التخلص من البيروقراطية لفائدة الأعمال الخيرية، خاصة فيما ينص على عدم لزوم تقديم طلب القيام بحملات التبرع، لتقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة قبل 30 يوما من القيام بها، حيث خفضه إلى 24 ساعة، كما حذف مجموعة من الشروط، نظرا لما تقتضيه حالة الاستعجال.

وذكر أن الشروط التي يفرضها القانون ضرورية، خصوصا وأن حملة جمع التبرعات يمكن أن تستمر حتى سنة كاملة وهي مدة ونص المشروع على ضوابط دقيقة تتعلق بسير عملية توجيه الدعوة للعموم إلى غاية توزيع التبرعات، حتى تتمكن الإدارة من ضبط سير الأموال والأشياء التي تم التبرع بها، حتى لا يتم استعمالها لأغراض غير مشروع أو يتم تبديدها _ يقول الخياري لسبونتيك _

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‫3 تعليقات

  1. شكون غايضمن ان هاذ الأموال لي غايجمعوها من جيوب المواطنين غاتمشي للعمل الخيري فعلا

  2. افضل من العشوائية التي توجد في هاذا المجال هاذا سيمكن من ضبط الامور بشكل جيد

  3. لي عندو شي فلوس وباغي يتصدق بيها راه عارف لي محتاجها ….بلا ميعطيها٤ ليكوم….

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