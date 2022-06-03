الصورة من الارشيف

21 إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة وأكثر من 700 في العالم

2022-06-03 / 21:12
1
هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الجمعة، تسجيل 21 إصابة بجدري القردة في البلاد، حيث يمكن أن يكون المرض الذي سجّلت أكثر من 700 إصابة به في العالم بصدد التفشي محليا.

ومن بين الحالات التي سجّلت في الولايات المتحدة تم رصد 20 في 11 ولاية، أما الإصابة الحادية والعشرون فقد رصدت وحصلت في الخارج.

وغالبية الإصابات لدى الأميركيين على صلة بسفرات إلى الخارج، وفق مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الوكالة الفدرالية الصحية الرئيسية في البلاد.

لكن بعضا من الإصابات الأخرى على صلة بحالات أخرى معروفة في الولايات المتحدة، وبالنسبة لأحد المصابين لم يتم تحديد مصدر العدوى إلى الآن.

وحذّرت جينيفر مكويستون المسؤولة عن استجابة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لجدري القردة “قد يكون هناك تفش محلي”، مضيفة “لا نزال نعتقد أن الخطر على الصحة العامة ضئيل”.

وإلى الآن لم تسجّل أي وفيات على صلة بالمرض في الولايات المتحدة أو خارجها، بحسب مكويستون.

وجدري القردة بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعانيها المصابون بالجدري، ولكنّها أقلّ شدّة.

ويُصاب بعض المرضى بتضخّم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الإفريقي يشكو أزمة الغذاء.. وبوتين يلقي اللوم على الغرب

الاتحاد الإفريقي يشكو أزمة الغذاء.. وبوتين يلقي اللوم على…

2022-06-03 / 22:31
Photo of ماكرون: بوتين ارتكب “خطأ تاريخيا وأساسيا” وهو “معزول”

ماكرون: بوتين ارتكب “خطأ تاريخيا وأساسيا” وهو “معزول”

2022-06-03 / 20:46
Photo of في سابقة هي الأولى.. مدينة أمريكية كبرى تسمح برفع الأذان

في سابقة هي الأولى.. مدينة أمريكية كبرى تسمح برفع…

2022-06-03 / 19:18
Photo of مقتل “أول مقاتل فرنسي” في أوكرانيا

مقتل “أول مقاتل فرنسي” في أوكرانيا

2022-06-03 / 18:56
Photo of بعد 100 يوم.. روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا

بعد 100 يوم.. روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا

2022-06-03 / 17:10
Photo of ألمانيا.. قتلى وجرحى في حادث انحراف قطار عن مساره

ألمانيا.. قتلى وجرحى في حادث انحراف قطار عن مساره

2022-06-03 / 13:40
Photo of بوتين: نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع أفريقيا

بوتين: نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع أفريقيا

2022-06-03 / 13:00
Photo of محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويض لجوني ديب

محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويض لجوني…

2022-06-03 / 10:53
Photo of الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

2022-06-03 / 09:56
Photo of رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

2022-06-03 / 09:34

تعليق واحد

  1. المرض انتشر في الشواذ في تجمع المثليين في جزر الكناري و من تم انتشر في العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق