ايمانويل ماكرون

ماكرون: بوتين ارتكب “خطأ تاريخيا وأساسيا” وهو “معزول”

2022-06-03 / 20:46
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هبة بريس _ وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب “خطأ استراتيجيا وأساسيا” بمهاجمته أوكرانيا وهو اليوم “معزول”.

وقال ماكرون في مقابلة مع الصحافة الفرنسية الإقليمية “أعتقد، وقد قلت له ذلك، أنه ارتكب خطأ تاريخيا وأساسيا بحق شعبه وبحق نفسه وبحق التاريخ”.

وأضاف في اليوم المئة للنزاع “أعتقد أنه عزل نفسه… معرفة كيفية الخروج منها طريق صعب”.

وكرر الرئيس الفرنسي أنه يجب “عدم إذلال روسيا حتى نتمكن في اليوم الذي يتوقف فيه القتال من إيجاد مخرج عبر القنوات الدبلوماسية”.

وردا على سؤاله عن إمكان زيارته كييف على غرار العديد من نظرائه الأوروبيين، أجاب “حاليا لا أستبعد أي شيء”.

وتابع “نريد زيادة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا. أن نبذل قصارى جهدنا لإخراج الحبوب من أوكرانيا”، مناقضا بذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أن تصدير الحبوب من الدولة الجارة “ليس مشكلة”.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم “تعويض” كميات مدافع قيصر التي تسلمها فرنسا للجيش الأوكراني.

وأردف ماكرون في هذا الصدد “لقد طلبت من صناعيينا تسريع إنتاج الأسلحة، فالمسألة ليست فقط تجديد مخزوننا ولكن أيضًا تعزيز استقلاليتنا”.

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