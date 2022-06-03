جون افريك ..الملك محمد السادس يصل إلى فرنسا في زيارة خاصة
حل الملك محمد السادس بفرنسا، أول أمس الأربعاء، في رحلة خاصة هي الأولى له إلى أوروبا منذ الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا في مارس من سنة 2020 وفق ما قالته ” جون افريك ”
ورجحت الصحيفة أن يستقر الملك في قصره في بلدية “بيتز” الصغيرة شمال باريس، وأبرزت أنها المرة الثانية فقط التي يخرج فيها الملك إلى خارج المغرب بعد الأزمة الصحية التي خلفها انتشار فيروس “كوفيد 19” إثر رحلته إلى الغابون في دجنبر من سنة 2021.
ويرى مراقبون ان تكون الزيارة الملكية الى فرنسا مقدمة للمصالحة بين البلدين لتجاوز الوضع البارد للعلاقات بين البلدين خصوصا بعد قرار باريس التخفيض من التأشيرات للمغاربة بنسبة 50% منذ شهو، وهو ما اعتبرته الدبلوماسية المغربية إجراءً تعسفياً يوحي وكأن المغرب يتهاون في محاربة الهجرة غير القانونية. وطبقت باريس الإجراء نفسه على الجزائر، وبدرجة أقل ضد تونس.
ويسجل ايضا ان برود العلاقات بين الرباط وفرنسا يعود للموقف البارد لفرنسا في ملف نزاع الصحراء وعدم إعلان الأخيرة دعم جديد لمقترح الحكم الذاتي على غرار مدريد وبرلين
22 تعليقات
ان شاء زيارة مباركة…
سبب برود العلاثة هي ان المغرب طلب موقف واضح و نهائي من فرنسا عن الصحراء
لما كان زمان الغز كان قادة اروربا يتسابقون على من يكون اول واحد يزور امير او قائد دولة عربية…حتى كانو خلال زيارتهم يحكون عربي…
زمان العز و الوحدة…
اليوم العكس..الدول العربية تتسابق و تتنازل على حقوقها لتكسب زيارة قائد غربي …
يعتبر انجاز…مع العلم انهم ياتو لنهب الخيرات …
لا ننسا دور فرنسا في زعزعة العلاقة بين المغرب و الاخوة ااجزائريين …
اكبر مستفيد هي فرنسا و هدفها حرب بين الدولتين…
فرنسا ترى كيف المغرب يخرج تحت سيطرتها.. و ينافسها في افريقيا…
تعليقي الخالد هو
الله الوطن الملك
عاش الملك الى ما لا نهاية.
ملكنا واحد محمد السادس.