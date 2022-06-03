الغاز الجزائري.. “الناتو” يُحذّر منه بسسب استعماله كورق ضغط

هبة بريس _ الرباط

قالت مجلة ” بيزنيز إنسايدر” ان الحلف العسكري للشمال الأطلسي، “الناتو يدرك تماما ان الجزائر تحاول استغلال ورقة ” الغاز ” للضغط السياسي ..

وحذرت المجلة نقلا عن تقدير سري للناتو من الإعتماد على الغاز الجزائري كونه يشكل ” تهديدا أمنيا لأوروبا”، بسبب الخلفيات المرتبطة باستعمال الجزائر الغاز كوسيلة للضغط السياسي.

وبرر التقريرالسري هذا التخوف كون الجارة الجزائر هددت مؤخرا إسبانيا بقطع الغاز عنها، في حالة إذا أقدمت الأخيرة بإعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب،

وجاء في التقرير ايضا ان الجزائر لم تتردد في ايقاف استخدام انبوب الغاز “المغاربي الأوروبي” لمجرد ظهور مواقف جديدة تعاكس تطلعات الجزائر السياسية

وحول نفس الموضوع قالت “جون افريك ” إن الجزائر لا تمتلك الإمكانيات والوسائل التي قد تجعلها بديلا لروسيا في مجال الغاز بالنسبة للدول الغربية” مضيفة إن العقبات التي تواجه الجزائر، تتعلق بقدراتها الذاتية المحدودة، عكس ماتروج له الجزائر بخصوص تجنبها التاثير على علاقاتها “القوية ” مع موسكو

ونشرت المجلة الفرنسية الواسعة الانتشار ، حوارا مع الخبيرة آديلين المحمدي، المديرة العلمية لمركز الأبحاث الاستراتيجية AESMA والخبيرة في العلاقات العربية الروسية، خلص الى ان الجزائر لايمكنها قطعا تعويض روسيا في مجال الغاز

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