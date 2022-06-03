الراشيدية.. توقيف طالبين متورطين في ترويج أجهزة ل”الغش” بالامتحانات

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، صباح اليوم الجمعة 3 يونيو الجاري، من توقيف طالبين يبلغان من العمر 21 و22 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وكانت مصالح الأمن الوطني بالرشيدية قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتي المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهما عن حجز 24 سماعة لاسلكية دقيقة وعشرة أجهزة من نوع “Vip Pro”، علاوة على 521 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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