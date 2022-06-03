بعد 100 يوم.. روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا

2022-06-03 / 17:10
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هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تتحقق جميع أهدافها.

وأوضح بيكسوف أن أهدافا “معينة” تحققت بعد 100 يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا، و”العمل متواصل لحين تحقيق كل الأهداف”.

وأضاف بيسكوف في اليوم الـ 100 للهجوم الروسي على أوكرانيا أن “أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية المواطنين في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة”.

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