أخنوش يعين التهامي الوزاني منسقا اقليميا للحزب بفاس الشمالية خلفا للفايق

ع محياوي _ هبة بريس

كما كان منتظرا،وطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للحزب، وتنفيذا للمواد 17 و 18 من النظام الداخلي، وبعد الاطلاع على تقارير لجان البث وتلقي الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، قرر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش تعيين التهامي الوزاني التهامي منسقا اقليميا للحزب بفاس الشمالية خلفا لرشيد الفايق الذي تم تجميد عضويه من الحزب بسبب محاكمته بملفات ثقيلة و يقبع حاليا سجن بوركايز .

ويأ تي قرار تعيين التهامي الوزاني التهامي منسقا اقليميا بفاس الشمالية من طرف رئيس الحزب، لما يحظى به الرجل من شعبية جماهيرية على مستوى مدينة فاس ، والتي تؤهله لرسم خريطة الحزب بالعاصمة العلمية ، كما تم تعيين يونس الرفيق منسقا إقليميا بفاس الجنوبية .

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