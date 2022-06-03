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تقرير: مبلغ القروض البنكية يرتفع إلى أزيد من 980 مليار درهم

2022-06-03 / 15:29
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 980.7 مليار درهم ،خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 3.2 في المائة.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر أبريل 2022 ، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 854.3 مليار درهم وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 126.4 مليار درهم .

وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 5.6 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تشمل ارتفاعات بنسبة 10.2 في المائة في تسهيلات الخزينة، و ب 2.2 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 2.7 في المائة.

من جهة أخرى، أبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج الى التمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2022، اعتبرته 91 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و 9 في المائة اعتبرته “صعبا”، مع تكلفة ائتمان مستقرة.

ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول سنة 2022، فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري .

وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل انخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا الكبرى، وبالنسبة لجميع أهداف القروض.
وفي الفصل الأول من سنة 2022، سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة انخفاضا بنسبة 4.02 في المائة. وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت في 3.65 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وفي 4.85 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأوضح بنك المغرب أنه في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.4 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة في قروض الإسكان، مبرزا أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، واصل تحسنه ليستقر عند 16.9 مليار درهم، بعد 12.8 مليار درهم قبل سنة.

وأشار إلى أنه في الفصل الاول من سنة 2022، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاع القروض الاستهلاكية، وانخفاض قروض السكن.
وخلص بنك المغرب إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت في الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 5.2 في المائة ، مع 4.21 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6.50 في المائة للقروض الاستهلاكية.

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تعليق واحد

  1. فقد بلغت في الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 5.2 في المائة ، مع 4.21 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6.50 في المائة للقروض الاستهلاكية.
    لا يوجد أي بنك يتعامل ب 4,21% كنسبة فاءدة بالنسبة لقروض السكن ،
    علما أنه في فرنسا لا تتعدى هذه النسبة في أقصاها 2%

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