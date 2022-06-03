“الاحرار” يشيد بنتائج المشاركة في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي بروتردام

2022-06-03 / 15:18
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هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بشكل حضوري، أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وفي بداية الاجتماع، قدم أخنوش عرضا حول مشاركة الحزب، مطلع هذا الأسبوع، في مؤتمر الحزب لشعبي الأوروبي بروتردام الهولندية، بصفته شريكا للحزب الشعبي الأوروبي.

و أكد الرئيس في عرضه أن هذه المشاركة تندرج في إطار الدبلوماسية الموازية التي ينخرط فيها الحزب، حيث شكلت مناسبة لاستعراض الإصلاحات الهامة التي تعرفها بلادنا وفرصة للوقوف عند الانجازات الكبرى التي حققتها الدبلوماسية المغربية بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس.

وأجمع أعضاء المكتب السياسي على أن المشاركة في هذا المؤتمر الحزبي الدولي تبرز جليا وعي الحزب بضرورة الانكباب على معالجة الإشكالات الوطنية الداخلية، مع الانفتاح على التنظيمات الحزبية خارج المملكة، لتقريب وجهات النظر والتباحث بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء بخصوص عدد من التحديات المطروحة.

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تعليق واحد

  1. اجتماع للاحزاب اليمنين في اوروبا و يا على حشمة و ياعجبا اش تيدير هد اخنوش ورباعتو في هد الاجتماع هل اخنوش و رباعتو يمينين اروبين الضحك هدا .

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