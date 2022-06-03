فرح الفاسي تعلن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الداخلة

نجلاء مزيان

من المرتقب أن تطل الفنانة المغربية فرح الفاسي، على جمهورها بمدينة الداخلة، في الفترة الممتدة بين 16 و 20 يونيو.

و في هذا الصدد، أعلنت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام، عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة.

و نشرت زوجة الفنان عمر لطفي، عبر ذات المنصة صورة ترويجية للمهرجان مرفوقة بالتعليق التالي:”حبايبي غادي نكون معاكم ف مهرجان الداخلة ف الفترة ما بين 16 و 20 يونيو”.

و واصلت قائلة :” هادي فرصة باش نلتقي فيها بجمهوري بالصحراء المغربية، شكرا إدارة المهرجان على اختياركم لي كعضو لجنة التحكيم في مهرجان الداخلة”.

هذا و يعد المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة من بين التظاهرات السينمائية الكبرى بالمملكة المغربية والتي تنظم تحت رعاية عاهل البلاد الملك محمد السادس، وتعرف حضور نجوم الفن السابع من المغرب والوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية، كما يحظى المهرجان بتغطية إعلامية مهمة ومتنوعة.

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