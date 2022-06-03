الأحرار يهنئ الوداد ونهضة بركان.. وينوه بمستوى التنظيم المحكم

هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بشكل حضوري، يومه أمس الخميس برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

و قدم أعضاء المكتب السياسي خالص التهاني، لفريقي الوداد البيضاوي ونهضة بركان، بمناسبة فوزهما على التوالي بلقبي عصبة الأبطال الافريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وهما الإنجازان المهمان اللذان ينضافان إلى تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل أسابيع لنهائيات كأس العالم – قطر 2022.

كما نوه المكتب السياسي بمستوى التنظيم المحكم للمنافسات الرياضية التي شهدتها بلادنا، وهو ما يكرس ريادة الكرة المغربية إفريقيا ويقدم صورة مشرقة للرياضة الوطنية.

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