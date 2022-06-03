عزيز أخنوش

أزمة المواد الاستهلاكية الدولية.. “الأحرار” يعتز بعمل الحكومة

2022-06-03 / 14:27
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هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، بشكل حضوري، يومه أمس الخميس، برئاسة الرئيس عزيز أخنوش، وتدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المكتب السياسي عن اعتزازهم بعمل الحكومة، في خضم انعكاسات الأزمة الدولية وتأثيرها على وفرة المواد الاستهلاكية، حيث يشهد المغرب، بفضل العمل الاستباقي لمختلف القطاعات الحكومية، وفرة في تموين مختلف الأسواق بصفة مستمرة.

كما أشاد الحاضرون بحرص الحكومة على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، حيث صادقت منذ بداية ولايتها وإلى حدود الساعة على 22 مرسوما، ما من شأنه أن يفتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 22 مليون مغربي ومغربية، مع نهاية السنة الحالية.

كما ثمن أعضاء المكتب السياسي العمل الكبير الذي تقوم به الحكومة في مجموعة من القطاعات، انسجاما مع سياستها الرامية الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس.

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‫2 تعليقات

  2. غير الله احضر السلامة مع هد الحكومة اللي تتفقر و اتجوع في المواطن الفقير و اتصدر جميع المواد من الزيت و الاسماك و الخضار وووو المواطن اغللي عليه كل شيئ و هد اخنوش صاحب المحطات المحروقات في المغرب داير اللي بغى في الاسعار المغرب غير متضرر من الحرب في اوكرانيا لان المحروقات تستورد من الخليج و في ايام الجفاف المغرب يستورد القمح من امريكا و فرنسا و سوريا ووو ولا من اوكرانيا ام الزيت فانها تصنع في المغرب 100%في 100%و الفلاحة المغربية في احسن الاحوال غير الله يحفظ مع هد الحكومة اللي قضات على اليابس و الاخظر و الله يخد الحق في الظالم .

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