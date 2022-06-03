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الأمن يعتقل قاتل شابة داخل منزلها بالمحمدية.. و”السرقة” دافع الجريمة

2022-06-03 / 13:46
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، صباح يومه الجمعة 03 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد المقرون بمحاولة السرقة التي كانت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 30 سنة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة المحمدية قد باشرت، نهاية الأسبوع المنصرم، إجراءات معاينة جثة الضحية داخل مسكنها بحي الحسنية بمدينة المحمدية، بعد تعرضها لطعنات باستعمال سكين تسببت في وفاتها، بينما أصيب والدها برضوض خلال محاولته مقاومة المشتبه فيه.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع تقنيي مسرح الجريمة وخبراء الشرطة العلمية والتقنية، مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والخبرات التقنية، التي مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه انطلاقا من تسجيلات الكاميرا بمسرح الجريمة، وكذا عبر استغلال القرائن والعينات والبصمات الجينية المرفوعة من مختلف الوسائل والآثار المحجوزة.

وقد قادت إجراءات البحث المنجز إلى توقيف المشتبه فيه صباح اليوم الجمعة، وهو في حالة تخدير متقدمة، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، التي تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن محاولة السرقة تبقى هي الدافع المباشر لاقترافها.

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