ألمانيا.. قتلى وجرحى في حادث انحراف قطار عن مساره

2022-06-03 / 13:40
0
هبة بريس - وكالات

أسفر حادث قطار في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة، أن قطارا إقليميا خرج عن مساره بالقرب من بلدة جارمش بارتنكيرشن، فيما تتواجد الشرطة حاليا فى موقع الحادث إلى جانب ثلاث مروحيات إنقاذ من النمسا لتقديم المساعدة.

وفي وقت سابق، أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوتين: نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع أفريقيا

بوتين: نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع أفريقيا

2022-06-03 / 13:00
Photo of محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويض لجوني ديب

محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويض لجوني…

2022-06-03 / 10:53
Photo of الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

2022-06-03 / 09:56
Photo of رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا

2022-06-03 / 09:34
Photo of الولايات المتحدة تسلم حاكما مكسيكيا سابقا لبلاده لمواجهة تهم بالفساد

الولايات المتحدة تسلم حاكما مكسيكيا سابقا لبلاده لمواجهة تهم…

2022-06-02 / 23:03
Photo of الولايات المتحدة.. مطلق النار في بوفالو يواجه 25 تهمة بينها “الإرهاب المحلي”

الولايات المتحدة.. مطلق النار في بوفالو يواجه 25 تهمة…

2022-06-02 / 22:44
Photo of صحيفة : اتفاق سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي تيران وصنافير

صحيفة : اتفاق سعودي إسرائيلي يشمل أجواء الطيران وجزيرتي…

2022-06-02 / 22:06
Photo of العفو الدولية: الرئيس التونسي أسدى “ضربة قوية” لاستقلالية القضاء

العفو الدولية: الرئيس التونسي أسدى “ضربة قوية” لاستقلالية القضاء

2022-06-02 / 20:17
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في عيادة طبية

الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في عيادة…

2022-06-02 / 18:25
Photo of للمرة الثانية في تاريخهم.. الدبلوماسيون الفرنسيون يضربون عن العمل

للمرة الثانية في تاريخهم.. الدبلوماسيون الفرنسيون يضربون عن العمل

2022-06-02 / 11:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق