ألمانيا.. قتلى وجرحى في حادث انحراف قطار عن مساره

هبة بريس - وكالات

أسفر حادث قطار في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، حسبما ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة، أن قطارا إقليميا خرج عن مساره بالقرب من بلدة جارمش بارتنكيرشن، فيما تتواجد الشرطة حاليا فى موقع الحادث إلى جانب ثلاث مروحيات إنقاذ من النمسا لتقديم المساعدة.

وفي وقت سابق، أعلنت بولندا أن السلطات الألمانية طلبت منها تعليق القطارات التي تحمل لاجئين أوكرانيين، لأن المكان المخصص لاستقبالهم أصبح لا يتسع.

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