بوتين: نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع أفريقيا

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع أفريقيا.

جاء ذلك في أثناء استقبال الرئيس الروسي رئيس الاتحاد الأفريقي (رئيس السنغال) ماكي سال في مدينة سوتشي.

وقال بوتين: “أود أن أذكر أن بلدنا كان دائما إلى جانب أفريقيا، ودعمها في الحرب ضد الاستعمار … نحن في مرحلة جديدة من التطور ونولي أهمية لعلاقاتنا مع البلدان الأفريقية. هذه أمر له نتيجة إيجابية معينة، فحجم تداولنا التجاري في تزايد”.

وأضاف بوتين أن حجم التبادل التجاري زاد بنسبة تجاوزت 34% في الأشهر الأولى من العام الجاري.

بينما أكد سال أن العقوبات المناهضة لروسيا حرمت البلدان الأفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة، ما أدى إلى تفاقم الوضع السيء في قطاع الأغذية.

وأضاف: “لقد زادت العقوبات المفروضة على روسيا الأوضاع سوءا، لأننا لم نعد قادرين على الحصول على الحبوب، وخاصة القمح الروسي، والأهم من ذلك، الأسمدة، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في القارة”.

وأكد الكرملين في وقت سابق أن الطرفين سيبحثان مسائل التعاون بين روسيا والاتحاد الأفريقي، بما في ذلك توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والإنساني مع دول القارة. كما سيجري تبادل لوجهات النظر حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية وتطوير العلاقات الروسية الأفريقية.

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