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أسعار الدجاج تستمر في الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

2022-06-03 / 11:51
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هبة بريس - الرباط

سجلت أسعار الدجاج طيلة الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، بمختلف مدن المغرب.

وعرفت أسعار الدجاج الحي بعدد من المدن ارتفاعا تراوح بين 18 و 21 درهما للكيلوغرام الواحد، كما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح بين 35 و 40 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الارتفاع الكبير، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

من جهتهم، ربط مهنيون ارتفاع الأسعار، بضعف الإنتاج وارتفاع أثمان الاعلاف، وكذا تزايد الطلب على هذا المنتوج الغذائي خلال هذه الفترة من السنة.

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‫3 تعليقات

  2. الحل موجود وفعال إنه المقاطعة ياسادة أكبر سلاح للدفاع المقاطعة ثم المقاطعة

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