رسميا.. ديربي البطولة بين الرجاء و الوداد بدون جمهور

2022-06-03 / 12:13
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت اللجنة التأديبية بالجامعة، معاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء مباراتين بدون جمهور مع منع تنقل وحضور جمهوره مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات من الموسم الكروي الجاري، طبقا للمواد 36 و 60 و 76 و105 من مدونة التأديب، وذلك للنظر لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور نادي الرجاء الرياضي.

هاته العقوبة ستجعل إذن ديربي البطولة هذا العام عن الدورة الخامسة و العشرون سيجرى بدون جمهور بشكل رسمي، خاصة أن فريق الرجاء الرياضي سيكون الطرف المستقبل.

هذا و يتنافس فريقا الرجاء و الوداد على درع البطولة، حيث يتصدر الفريق الأحمر الترتيب العام ب 53 نقطة بعد إجراء 24 جولة، متبوعا بغريمه الرجاء ب 49 نقطة، و يعول وفاق محسن متولي على مباراة الديربي لتقليص فارق الأربع نقاط مع المتصدر على بعد خمس دورات من نهاية البطولة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اللجنة المركزية للتأديب تفرض عقوبات ثقيلة على أندية البطولة الاحترافية

اللجنة المركزية للتأديب تفرض عقوبات ثقيلة على أندية البطولة…

2022-06-03 / 14:55
Photo of الأحرار يهنئ الوداد ونهضة بركان.. وينوه بمستوى التنظيم المحكم

الأحرار يهنئ الوداد ونهضة بركان.. وينوه بمستوى التنظيم المحكم

2022-06-03 / 14:44
Photo of الجامعة تفرض “الويكلو” و تمنع جمهور الرجاء من التنقل خارج البيضاء لنهاية الموسم

الجامعة تفرض “الويكلو” و تمنع جمهور الرجاء من التنقل…

2022-06-03 / 11:28
Photo of توقيف البيضي أربع سنوات مع منعه من التسيير و الدخول إلى الملاعب الكروية

توقيف البيضي أربع سنوات مع منعه من التسيير و…

2022-06-03 / 11:12
Photo of صلاح يتحسّر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد

صلاح يتحسّر: كم أتمنى إعادة النهائي أمام ريال مدريد

2022-06-03 / 10:15
Photo of خاليلوزيتش بعد ودية أمريكا: المباراة كانت درسا مهما للجميع

خاليلوزيتش بعد ودية أمريكا: المباراة كانت درسا مهما للجميع

2022-06-02 / 12:13
Photo of جماهير الرجاء تدعم البدراوي و تطالبه بعدم الاعتماد على الحرس القديم في لائحته

جماهير الرجاء تدعم البدراوي و تطالبه بعدم الاعتماد على…

2022-06-02 / 11:21
Photo of ب3 أهداف دون رد.. المنتخب الوطني ينهزم وديا أمام أمريكا

ب3 أهداف دون رد.. المنتخب الوطني ينهزم وديا أمام…

2022-06-02 / 09:20
Photo of مغاربة يطالبون “الكاف” بتنظيم نهائي السوبر الإفريقي في العيون

مغاربة يطالبون “الكاف” بتنظيم نهائي السوبر الإفريقي في العيون

2022-06-01 / 16:47
Photo of إدارة الرجاء تستجيب لضغط الجماهير و تعلن 16 يونيو موعدا لانتخاب رئيس جديد

إدارة الرجاء تستجيب لضغط الجماهير و تعلن 16 يونيو…

2022-06-01 / 14:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق