رسميا.. ديربي البطولة بين الرجاء و الوداد بدون جمهور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت اللجنة التأديبية بالجامعة، معاقبة فريق الرجاء الرياضي بإجراء مباراتين بدون جمهور مع منع تنقل وحضور جمهوره مباريات فريقه خارج الميدان وذلك لما تبقى من المباريات من الموسم الكروي الجاري، طبقا للمواد 36 و 60 و 76 و105 من مدونة التأديب، وذلك للنظر لخطورة الأحداث التي عرفتها المباراة وجسامة الأفعال التي تسبب فيها جمهور نادي الرجاء الرياضي.

هاته العقوبة ستجعل إذن ديربي البطولة هذا العام عن الدورة الخامسة و العشرون سيجرى بدون جمهور بشكل رسمي، خاصة أن فريق الرجاء الرياضي سيكون الطرف المستقبل.

هذا و يتنافس فريقا الرجاء و الوداد على درع البطولة، حيث يتصدر الفريق الأحمر الترتيب العام ب 53 نقطة بعد إجراء 24 جولة، متبوعا بغريمه الرجاء ب 49 نقطة، و يعول وفاق محسن متولي على مباراة الديربي لتقليص فارق الأربع نقاط مع المتصدر على بعد خمس دورات من نهاية البطولة.

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