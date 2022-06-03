محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويض لجوني ديب

2022-06-03 / 10:53
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هبة بلايس - وكالات

قالت إيلين بريديهفت، محامية الممثلة الأمريكية آمبر هيرد إن موكلتها لا تستطيع تحمل دفع 10 ملايين دولار، الممنوحة كتعويض في الدعوى القضائية التي رفعها زوجها السابق جوني ديب ضدها.

ورأت بريديهفت أن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “أثرت” على هيئة المحلفين في الدعوى القضائية، معتبرة أن “هيئة المحلفين لم تستطع الهروب من جنون وسائل التواصل الاجتماعي الشديد وغير المتوازن”.

وسألت: “كيف لا يمكنك ذلك؟ إنهم يعودون إلى منازلهم كل ليلة. لديهم عائلات، والعائلات موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيرة إلى أنه “كانت لدينا استراحة لمدة 10 أيام في منتصف المحاكمة بسبب المؤتمر القضائي. لا توجد طريقة لا يمكن أن يتأثروا بها”.

وعندما سُئلت عما إذا كان موكلتها ستكون قادرة على دفع 10 ملايين دولار كتعويضات، أجابت بريديهوفت: “لا.. لا على الإطلاق”.

يذكر أنه في حال فشلت هيرد في سداد المبلغ، سيجوز للمحكمة أن تحصل المبلغ الذي فرضته على الممثلة من الأجور التي ستتقاضاها عن أعمالها الفنية القادمة.

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