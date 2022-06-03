وزير العدل يتفاعل مع مطلب فاتي جمالي و الأخيرة تعلق

نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المغربية فاتي جمالي عبر مقطع فيديو عن تفاعل وزير العدل مع مطلبها، الذي بات مطلب جميع الأمهات المطلقات اللواتي يعانين من بعض التعقيدات أثناء قيامهن بإجراءات قانونية تخص أطفالهن.

و أعربت مليحة العرب عن سعادتها بهذا التفاعل، كاشفة أنه تم التواصل معها قائلة :” بغيت نقولكم خبر مفرح هو أنه تم التفاعل مع الطلب ديالي و قالولي أنه غادي تكون تغييرات جديدة”.

و يشار أنه موازاة و عيد الأم، كتبت فاتي جمالي تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”الأم ممحتاجاش نهار نكتبوا ليها جملة ف مواقع التواصل الإجتماعي المرأة والأم محتاجة نعطيوها أبسط حقوقها محتاجا المساواة لي ديما كنت كنسمع عليها ولكن مع الأسف مكيناش”.

و أضافت:”إلا كنت أنا كأم معنديش الحق ناخد بطاقة وطنية ولا جواز8 السفر متعلقة بولدي لي مجرد أنني مرأة ولكن الرجل يقدر يخدو بلا موافقة الأم (أين هي المساواة) كيقولك لا مرأة تقدر تهرب بولدها على مشاء الله شحال من راجل هرب بولادو وخلا المرأة غدي تحماق”.

و استرسلت قائلة :”مع الساواة الحق لي تعطي لأب عطيه الأم، أنا كأم حملت وتوحمت وتكرفصت فالحبالة وفالولادة وفرضاعة (بحال كل الأمهات) وتكرفصت فطلاق وعندي الحضانة إتفاقيا وأنا لي كنضرب تمارة على ولدي وكنصرف عليه بحالي بحال بزاف الأمهات المغربيات القادات لي تهز ولادها بسنانها خصني نتسنى ورقة من عند الراجل حيت الحيوان المنوي ديالو (بلاما تصدموا من الجملة لأنو هذا هو الواقع )”.

و واصلت :” أنا معنديش مشكل مع الشخص قد ما عندي مشكل مع القانون لي خصو يعطيني قيمتي فالمجتمع منذو شهور ولدي بلا أوراق و دابا خصني نطلع ونهبط فالمحاكم باش ناخد هد الحق لمجرد أني مرأة” .

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