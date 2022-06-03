توقيف البيضي أربع سنوات مع منعه من التسيير و الدخول إلى الملاعب الكروية

2022-06-03 / 11:12
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت عقوبة الإيقاف في حق نور البيضي رئيس فريق يوسفية برشيد.

و قضت اللجنة المركزية للتأديب بالجامعة بتوقيف نور البيضي رئيس فريق يوسفية برشيد إلى نهاية الموسم الكروي الجاري، مع منعه الدخول إلى الملاعب الكروية.

كما قررت اللجنة تغريم البيضي مبلغ 50 ألف درهما، وذلك لسوء السلوك، واقتحامه أرضية الملعب خلال نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنادي الجيش الملكي، بناء على المواد 105 و57 و76 من مدونة التأديب.

موازاة مع ذلك، اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت قرارا بتوقيف نور الدين البيضي، رئيس فريق يوسفية برشيد، لمدة أربع سنوات نافذة عن ممارسة أي نشاط كروي، مع تغريمه مبلغ مائة ألف درهما.

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