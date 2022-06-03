المحكمة الإدارية تنهي جدل المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء

2022-06-03 / 13:27
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أنهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الجدل الكبير الذي أثير في الأسابيع الأخيرة بعد انتخاب عبد اللطيف ياكو على رأس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالدار البيضاء.

و بعد فصول من الإثارة و الترقب، قررت المحكمة الإدارية إلغاء انتخاب عبد اللطيف ياكو من على رأس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية.

و كان حسن توفيق، المنافس الذي ترشح بدوره في انتخابات المجلس الأخيرة، قد سبق و طعن في انتخاب عبد اللطيف ياكو كرئيس للمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء مستندا في دفوعاته على أنه لا يحق الترشح لذات المنصب بعد انصرام ولايتين متتاليتين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسعار الدجاج تستمر في الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

أسعار الدجاج تستمر في الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

2022-06-03 / 11:51
Photo of افتتاح الدورة ال27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

افتتاح الدورة ال27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

2022-06-03 / 09:48
Photo of اعتدى على زوجته بأداة راضة بالشارع العام.. توقيف شخص بتيفلت

اعتدى على زوجته بأداة راضة بالشارع العام.. توقيف شخص…

2022-06-03 / 09:19
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-03 / 09:08
Photo of حماية الحريات الدينية.. واشنطن تشيد بـ”التقدم الملحوظ” للمغرب

حماية الحريات الدينية.. واشنطن تشيد بـ”التقدم الملحوظ” للمغرب

2022-06-02 / 21:07
Photo of الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا

الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا

2022-06-02 / 20:39
Photo of ” العمران “تعلن رقم معاملاتها حتى نهاية مارس الماضي

” العمران “تعلن رقم معاملاتها حتى نهاية مارس الماضي

2022-06-02 / 20:31
Photo of وكالة تقنين القنب الهندي .. خطة عمل 2022

وكالة تقنين القنب الهندي .. خطة عمل 2022

2022-06-02 / 19:56
Photo of صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف “حفيظ وشاك ” لرئاسة جماعة صفرو .

صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف…

2022-06-02 / 19:24
Photo of متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن شفشاون

متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن…

2022-06-02 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق