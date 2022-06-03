المحكمة الإدارية تنهي جدل المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أنهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الجدل الكبير الذي أثير في الأسابيع الأخيرة بعد انتخاب عبد اللطيف ياكو على رأس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالدار البيضاء.
و بعد فصول من الإثارة و الترقب، قررت المحكمة الإدارية إلغاء انتخاب عبد اللطيف ياكو من على رأس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بالدار البيضاء مع ترتيب الآثار القانونية.
و كان حسن توفيق، المنافس الذي ترشح بدوره في انتخابات المجلس الأخيرة، قد سبق و طعن في انتخاب عبد اللطيف ياكو كرئيس للمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء مستندا في دفوعاته على أنه لا يحق الترشح لذات المنصب بعد انصرام ولايتين متتاليتين.
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