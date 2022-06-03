مواطنون يستبقون “العيد الكبير” باقتناء الأضاحي مبكرا لتجنب الأسعار المرتفعة

2022-06-03 / 16:06
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كبير لوحظ خلال الأيام الأخيرة من طرف عدد من المواطنين على اقتناء أضاحي العيد بالرغم من كون عيد الأضحى ما تزال تفصلنا عنه مدة زمنية تتجاوز الشهر تقريبا.

و حسب عدد من “الكسابة”، فقد تم حجز عدد كبير من الأكباش التي يتوفرون عليها في ضيعاتهم بعد أن قام عدد من المواطنين بدفع تسبيق عبارة عن جزء من المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها خلال عملية البيع.

و أكد بعض المهنيين أن تسابق المواطنين قبل مدة يمكن اعتبارها بالطويلة نسبيا على اقتناء أضاحي العيد مرده سببين اثنين، الأول هو تخوفهم من ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي خلال الأيام الأخيرة التي تستبق العيد.

أما السبب الثاني، يضيف مهنيو تربية الأضاحي، فهو رغبة المواطنين في الحصول على أضحية بجودة عالية، حيث أن الأكباش الجيدة تباع باكرا و لا تتوفر فرص الاختيار بوفرة خلال الأيام العشر الأخيرة قبل العيد.

و شدد المهنيون على أن ما يزيد من إقبال المواطنين على اقتناء أضاحي العيد باكرا كذلك هو بعض الخدمات التي يوفرها الكسابة من قبيل الاحتفاظ بالأكباش في ضيعاتهم و الاعتناء بها و نقلها حتى مقر سكن الزبون ليلة أو صبيحة العيد.

هذا و أوضح بعض المواطنين أنه و بالرغم من كون مناسبة “العيد الكبير” ما تزال تفصلنا عنها شهر و بضع أيام، غير أن أسعار بيع الأكباش تشهد هذا العام ارتفاعا مضطردا مقارنة بالسنوات الأخيرة و هو ما عزاه المهنيون لتكاليف الإنتاج و للجفاف الذي رفع سعر العلف.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الراشيدية.. توقيف طالبين متورطين في ترويج أجهزة ل”الغش” بالامتحانات

الراشيدية.. توقيف طالبين متورطين في ترويج أجهزة ل”الغش” بالامتحانات

2022-06-03 / 17:30
Photo of أمن القنيطرة يوضح حقيقة “فيديو سرقة سائق سيارة بالعنف”

أمن القنيطرة يوضح حقيقة “فيديو سرقة سائق سيارة بالعنف”

2022-06-03 / 16:53
Photo of وزارة العدل تطلق بوابة ” عدالة 2 ” وموقعها الإلكتروني الجديد

وزارة العدل تطلق بوابة ” عدالة 2 ” وموقعها…

2022-06-03 / 16:02
Photo of المحكمة الإدارية تنهي جدل المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء

المحكمة الإدارية تنهي جدل المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء

2022-06-03 / 13:27
Photo of أسعار الدجاج تستمر في الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

أسعار الدجاج تستمر في الارتفاع.. ومواطنون “خليه يقاقي”

2022-06-03 / 11:51
Photo of افتتاح الدورة ال27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

افتتاح الدورة ال27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

2022-06-03 / 09:48
Photo of اعتدى على زوجته بأداة راضة بالشارع العام.. توقيف شخص بتيفلت

اعتدى على زوجته بأداة راضة بالشارع العام.. توقيف شخص…

2022-06-03 / 09:19
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-03 / 09:08
Photo of حماية الحريات الدينية.. واشنطن تشيد بـ”التقدم الملحوظ” للمغرب

حماية الحريات الدينية.. واشنطن تشيد بـ”التقدم الملحوظ” للمغرب

2022-06-02 / 21:07
Photo of الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا

الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا

2022-06-02 / 20:39

تعليق واحد

  1. اذا كان الثمن غال و يزيد كثيرا عن ثمنه الحقيقي ، فالاستغناء هذه السنة عن عيد الاضحى هو الحل .
    الجشع و الطمع و الربح السريع من امراض هذا العصر دون مراعاة وضعية الناس الصعبة و الفقراء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق