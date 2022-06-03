مواطنون يستبقون “العيد الكبير” باقتناء الأضاحي مبكرا لتجنب الأسعار المرتفعة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إقبال كبير لوحظ خلال الأيام الأخيرة من طرف عدد من المواطنين على اقتناء أضاحي العيد بالرغم من كون عيد الأضحى ما تزال تفصلنا عنه مدة زمنية تتجاوز الشهر تقريبا.

و حسب عدد من “الكسابة”، فقد تم حجز عدد كبير من الأكباش التي يتوفرون عليها في ضيعاتهم بعد أن قام عدد من المواطنين بدفع تسبيق عبارة عن جزء من المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها خلال عملية البيع.

و أكد بعض المهنيين أن تسابق المواطنين قبل مدة يمكن اعتبارها بالطويلة نسبيا على اقتناء أضاحي العيد مرده سببين اثنين، الأول هو تخوفهم من ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي خلال الأيام الأخيرة التي تستبق العيد.

أما السبب الثاني، يضيف مهنيو تربية الأضاحي، فهو رغبة المواطنين في الحصول على أضحية بجودة عالية، حيث أن الأكباش الجيدة تباع باكرا و لا تتوفر فرص الاختيار بوفرة خلال الأيام العشر الأخيرة قبل العيد.

و شدد المهنيون على أن ما يزيد من إقبال المواطنين على اقتناء أضاحي العيد باكرا كذلك هو بعض الخدمات التي يوفرها الكسابة من قبيل الاحتفاظ بالأكباش في ضيعاتهم و الاعتناء بها و نقلها حتى مقر سكن الزبون ليلة أو صبيحة العيد.

هذا و أوضح بعض المواطنين أنه و بالرغم من كون مناسبة “العيد الكبير” ما تزال تفصلنا عنها شهر و بضع أيام، غير أن أسعار بيع الأكباش تشهد هذا العام ارتفاعا مضطردا مقارنة بالسنوات الأخيرة و هو ما عزاه المهنيون لتكاليف الإنتاج و للجفاف الذي رفع سعر العلف.

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