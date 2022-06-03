يهم الحجاج المغاربة.. السلطات السعودية تعتمد إجراءات جديدة في مطار محمد الخامس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت السلطات السعودية بتنسيق مع نظيرتها المغربية في الإعداد لحزمة جديدة من الإجراءات تروم تسهيل و تيسير مهمة الحجاج المغاربة الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام.

و توصلت سلطات المملكة العربية السعودية لاتفاق مع السلطات المغربية يقضي باعتماد ما يسمى “طريق مكة”، و هو الإجراء الذي ستعمل به السلطات السعودية في عدد من الدول التي تشملها عملية الحج.

و بموجب هذا الاتفاق، سيتم تخصيص فضاء خاص للسلطات السعودية داخل مطار محمد الخامس و بالضبط بالمحطة الثالثة التي جرت العادة أن تحتضن أفواج الحجاج لتفادي الاكتظاظ بالمحطتين الأولى و الثاني للمطار.

و ستعمل سلطات السعودية، على مراقبة جوازات الحجاج المغاربة و التأشيرات و وثائق اللقاح و الأمتعة و مدى استيفاء الحجاج لكل الشروط المطلوبة هنا في المغرب، و ذلك مباشرة بعد أن ينهي الحجاج مرحلة المراقبة الروتينية للمصالح و السلطات المغربية داخل المطار.

و أطلقت سلطات السعودية على هاته الإجراءات مسمى “طريق مكة” حيث و قبل أن يركب الحجاج في الطائرة التي ستقلهم نحو الديار المقدسة سيكونون مجبرين على المرور من مصلحة البصمات الخاصة بشرطة الحدود السعودية هنا في المغرب، فيما عند وصولهم للسعودية سيتم الاكتفاء بمراقبة خفيفة للجوازات قبل السماح للحجاج بالدخول.

هاته الإجراءات ستجنب الوافدين على السعودية عناء الانتظار الطويل بالمطار خاصة خلال فترة الحج و التي كانت مدة الانتظار تصل أحيانا لساعات بسبب الإقبال الكبير و الوقت الطويل الذي تتطلبه إجراءات التحقق الأمني.

و تجدر الإشارة إلى أن طريق مكة هي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يندرج تحت برامج رؤية السعودية 2030، و قد أطلقت في العام 2017 وتهدف لتيسير رحلة الحجاج من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم، وبالتالي الدخول إلى السعودية كأي رحلة داخلية، ونقل أمتعة الحجاج إلى أماكن سكنهم.

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