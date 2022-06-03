الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد – 19، ما يعنى أنهم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم.

وقالت المنظمة في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم أن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المصلي ارتفع إلى 67 في المئة في شهر أكتوبر من 16 في المئة في شهر فبراير عام 2021،بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار ، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.

ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد بها العالم بشكل جيد المقاومة للجائحة.

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