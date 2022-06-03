الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا
هبة بريس - وكالات
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد – 19، ما يعنى أنهم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم.
وقالت المنظمة في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم أن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المصلي ارتفع إلى 67 في المئة في شهر أكتوبر من 16 في المئة في شهر فبراير عام 2021،بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار ، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.
ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد بها العالم بشكل جيد المقاومة للجائحة.
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2 تعليقات
هد اللقاح السريع هو السبب في انتشار كوفيد و اميكرون و المتغيرات الفيروسات و انتشاره السريع لقد قالها الفرنسي الخبير النوبيل Luc Montagnier اللي كان ضد هد الليقاح سكتوه بالمرة الشريكات الادوية و المختبرات لربح الملاين على حساب المتاجرة و القضاء على البشر .
أكثــر مـن ثـلث سكــان العـالم وخـاصـة الملقحيـن ضـد كـوفيـد 19 ، هـم حـاملي الفــيـروس ,هـم أكثـر عـرضـة لأيــة جـائحــة أووبــاء، منـهم مـن أصيـب بتجلطـات الـدم ، منهـم مـن أصيـب بفيـروس الكبـد الوبـائي ,منهـم من أصيــب
بأمـراض وأعـراض معقـدة .
والمنظمة العـالميـة للصحـة ولا اللجـن الوزاريـة والتقنيـة لا تعـلم شيئــا عـن أوبـئـة هـذا الـزمـان ، تعلــم سوى نشـر الرعب وتخويف البشـرية ونشـر الفـزع والقـلق والهـلع والرعـب فـي العـالم والاتجـار والمنـافسـة فـي الوبـاء واللقـاح والتلقيـح . إنـه الإرهـاب العـالمي ومحـاولـة خبيثـة ولعبـة سياسية تجـارية ، إنهـا أكبـر خيـانـة ومـؤامــرة
إنــه العبـث واللعب بعقـول البشــر و تـرويضـه , اللهـم أرفـع عنـا البـلاء والـوبــاء والـغــلاء والجهــل والغــبــاء. آميـن يـا رب العــالميـن…