صورة تعبيرية

اعتدى على زوجته بأداة راضة بالشارع العام.. توقيف شخص بتيفلت

2022-06-03 / 09:19
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هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيفلت، أمس الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أداة راضة في حق زوجته.

وكان المشتبه فيه قد عرّض زوجته الضحية للضرب والجرح باستعمال أداة راضة بالشارع العام بمدينة تيفلت، لأسباب وحيثيات تعكف الأبحاث والتحريات حاليا على تحديدها، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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