طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية فوق بعض سواحل المحيط الأطلسي، فيما سيكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

كما يتوقع نزول أمطار جد خفيفة محليا بكل من السواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن سقوط قطرات مطرية متفرقة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وكذا بأقصى جنوب المملكة.

وسيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي للبلاد وبالسواحل الجنوبية، وتناثر حبات من الغبار محليا بكل من الجنوب الشرقي، أقصى الجنوب وبجنوب المنطقة الشرقية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس، وما بين 20 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي جهات المملكة.

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