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الداخلية تُحدد موعد الانتخابات الجزئية بالحسيمة

2022-06-02 / 23:42
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هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الداخلية ا 21 يوليوز المقبل موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة.

وجاء ذلك في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.402 اذ تم الإعلان ان إجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة، حدد في 21 يوليوز المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة الحسيمة، وإسقاط عضوية أربع برلمانيين في مجلس النواب وكذلك الشأن لمديونة

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