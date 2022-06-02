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الولايات المتحدة تسلم حاكما مكسيكيا سابقا لبلاده لمواجهة تهم بالفساد

2022-06-02 / 23:03
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هبة بريس _ وكالات

سلمت الولايات المتحدة حاكم ولاية حدودية مكسيكية سابقا إلى بلاده، حيث يواجه اتهامات باختلاس ملايين الدولارات.
وأُعيد سيزار دوارتي، الذي كان حاكماً لولاية شيواوا، إلى المكسيك لمواجهة تهم بالفساد تعود إلى الفترة التي قضاها في المنصب.

وذكرت وزارة العلاقات الخارجية المكسيكية الخميس أن دوارتي سيواجه اتهامات تعادل تقريبا الاختلاس والتآمر في المكسيك. وتشمل التهم أيضا ما يقرب من 5 ملايين دولار على أموال الدولة التي يُزعم أن دوارتي أخذها خلال فترة ولايته 2010-2016.

وقال محامو دوارتي إن الاتهامات لها دوافع سياسية.

وانتقل دوارتي إلى الولايات المتحدة مع أسرته بعد تركه منصبه. وطلبت المكسيك تسليمه في أواخر عام 2019.

وسعى الحاكم السابق، وهو عضو في الحزب الثوري المؤسسي، بدون جدوى إلى اللجوء في الولايات المتحدة قبل وقت قصير من اعتقاله في ميامي في شهر يوليو 2020.

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