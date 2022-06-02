وجدة .. انقلاب سيارة إسعاف مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة

هبة بريس : وجدة

وقعت زوال اليوم الخميس 02 يونيو الجاري، حادثة سير خلفت خسائر مادية واصابات في صفوف المرضى الذين كانوا على متن سيارة الإسعاف التي تعرضت للانقلاب.

وحسب مصدر مطلع، فسائق سيارة الإسعاف فقد السيطرة مما أدى إلى انقلابها على مستوى ملتقى الطرق “ساحة باستور”، مخلفة خسائر مادية واصابات في صفوف المرضى الذين كانوا متجهين الي مدينة بركان بعد أن تلقوا علاجهم.

وبمجرد علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان عناصر الشرطة والوقاية المدنية، التي باشرت في عملها لمعرفة اسباب وملابسات الحادث، فيما تم نقل المصابين الي قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس

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