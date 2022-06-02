وجدة .. انقلاب سيارة إسعاف مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة
هبة بريس : وجدة
وقعت زوال اليوم الخميس 02 يونيو الجاري، حادثة سير خلفت خسائر مادية واصابات في صفوف المرضى الذين كانوا على متن سيارة الإسعاف التي تعرضت للانقلاب.
وحسب مصدر مطلع، فسائق سيارة الإسعاف فقد السيطرة مما أدى إلى انقلابها على مستوى ملتقى الطرق “ساحة باستور”، مخلفة خسائر مادية واصابات في صفوف المرضى الذين كانوا متجهين الي مدينة بركان بعد أن تلقوا علاجهم.
وبمجرد علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان عناصر الشرطة والوقاية المدنية، التي باشرت في عملها لمعرفة اسباب وملابسات الحادث، فيما تم نقل المصابين الي قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس
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18 تعليقات
السرعة المفرطة وعدم احترام الاسبقيات والتهور .
يجب اعطاء حق الأسبقية لسيارات الاسعاف كيفما كان نوعها لانها تنقل اناس في حالة خطر او حوامل او ما شابه ذالك..
كفانا من حوادث السير واراقة الدماء للناس ابرياء يكون مسؤولها يقود بسرعة جنونية..
سبب كله من عدم إحترام سيارات الإسعاف والطوارئ.
حاليا سيارات الاسعاف تخلق خوف ورعب وتهديد الضعفاء في السياقة من كثرة السرعة اكثر من البراق حتى ولوا هي فارغة..
سيارة الاسعاف عندها الأسبقية يجب وضع طريق خاص بها لانها مسؤولة عن ارواح المواطنين..
السرعة هي سبب انقلاب سيارة الإسعاف وعدم اعطاء لها حق الأسبقية..
المفروض سيارة الاسعاف لها الاسبقية ولو الضوء الاحمر واحترامها وتسهيل مرورها .
يجب إعادة النظر في سائقي سيارات الاسعاف وتكوينهم جيدا حتى لا يتكرر مثل هذا المشهد المحزن .
هذا هو الواقع الذي يعيشه المغاربة في دولة الفساد وعدم المسؤولية التي تستنزف حقوق الشعب وكرامة المواطن الذي يعاني من وَيْلاَتِ عدم المسؤولية المسؤلين وعقابهم ومحاسبتهم ..
السرعة تقتل قبل مشاكل الطريق وماجاورها واعطاء حق الاسبقيات للسيارات ذات الأولوية..
كانت تودي واجبها الانساني فقط اما الواجب المهني يستوجب توفير ظروف العمل وتاطيرها قانونيا وهذا ما يغيب عن النقل الصحي حاليا . .
اللهم انا نسألك السلامة لكل مستعملي الطرق ..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم السلامة يارب للجميع..
حياة الناس امانة بين ايدي جميع السواق السيارات فلنحافظ عليها ..
نتمنى من وزارة التجهيز والنقل ان تعيد النظر في مدونة السير وان تعدل بعض المواد . وان تحدث ممرات خاصة بسيارات الاسعاف..
السباق والتحدي مع سيارات الاسعاف سبب في معاكستها مما يسبب لها مشاكل في الطرقات ..
نريد كل مستعملي الطرق ان يطبقوا القانون وعدم الإفراط في السرعة واحترام السرعة ومسالة الامان والاشارات ..