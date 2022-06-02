اتفاقية بين نيجيريا ودول غرب إفريقيا لبناء خط الغاز مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

صدّقت نيجيريا على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ليمتد إلى أوروبا عبر إسبانيا.

جاء ذلك، في تصريح لوزير الدولة للموارد النفطية تيميبري سيلفا، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للمجلس التنفيذي الفدرالي النيجيري (مجلس الوزراء)، الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالتا الأنباء الرسمية بكل من نيجيريا والمغرب.

وقال سيلفا إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي: “خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى إسبانيا وأوروبا”.

وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديش بإسبانيا.

وسيمتد أنبوب الغاز على طول 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال 25 عاما القادمة.

وهناك تقديرات تضع تكلفة المشروع في حدود 25 مليار دولار

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