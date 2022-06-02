” العمران “تعلن رقم معاملاتها حتى نهاية مارس الماضي

هبة بريس _ الرباط

سجل رقم المعاملات الموطد لمجموعة العمران، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، 758 مليون درهم، مقابل 686 مليون درهم مع نهاية مارس 2021.

وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أنه “مرافقة لسياسة الدولة في مجال دعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات التي قامت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عملت مجموعة العمران على تعزيز وتيرة نشاطها خلال هذا الفصل، تماشيا مع التزاماتها الاستراتيجية”.

وذكر المصدر ذاته أنه “بفضل تعبئة جميع العاملين ودعم شركائها المؤسساتيين، بدأت المجموعة العمل في 25 مشروعا جديدا يتكون من 1932 وحدة إنتاج جديدة و14 ألف و940 وحدة للتأهيل الحضري”، مضيفا أن المجموعة واصلت أيضا إنجاز مشاريعها المختلفة، بإنجاز 1284 وحدة إنتاجية جديدة و8777 وحدة للتأهيل الحضري.

من جهة أخرى، حافظت المجموعة على بنية مالية قوية وسجلت انخفاضا طفيفا في مستوى ديونها (4.518 مليار درهم، مقابل 4.623 مليار درهم)، مستفيدة من المشاريع الاستراتيجية ومشاريع التنمية الحضرية.

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