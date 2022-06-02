العفو الدولية: الرئيس التونسي أسدى “ضربة قوية” لاستقلالية القضاء

هبة بريس _ الرباط

اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس ، أن الرئيس التونسي قيس سعيد “أسدى ضربة قوية” لاستقلالية القضاء ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية تحت عنوان “الرئيس التونسي يتفرّد بسلطة إقالة القضاة على هواه” نشرته على صفحتها في فيسبوك.

ومساء الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

ومن أبرز هؤلاء القضاة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.

وقالت المنظمة في بيانها، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمس مرسومًا جديدًا “أسدى به ضربة قوية لاستقلالية القضاء، إذ منح نفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، في آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021 “.

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