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صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف “حفيظ وشاك ” لرئاسة جماعة صفرو .

2022-06-02 / 19:24
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ع محياوي _ هبة بريس

تعيش مدينة صفرو مدة أسبوعين على صفيح ساخن وترقب دائم لمن سيخلف الدكتور حفيظ وشاك على رأس جماعة صفرو بعد وضع استقالته مؤخرا.

هذا و بعد يومين من إغلاق باب الترشيح لخلافة الرئيس المستقل ، علمت مصادرنا أن ترشيحين تم تقديمهما لكل من ” أحمد الشريف رشيد” و ” زكرياء ونزار ” .

ويحضى رشيد أحمد الشريف بدعم كبير من الرئيس المستقيل الدكتور حفيظ وشاك البرلماني ورئيس اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم خطة إصلاح الإدارة.

هذا وتجدر الإشارة أن أحمد الشريف رشيد يحضى بأغلبية مكونة من 16 مستشارة ومستشار حسب مصدر موثوق ل ” هبة بريس ” تخول له تسيير المجلس.

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