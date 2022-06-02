نقابة :الزيادات المتتالية في أسعار الزيوت والمحروقات ستعمق الأزمة الاجتماعية بالمغرب
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الحكومة توقف رسوم استيراد الزيوت للحد من ارتفاع أسعارها

2022-06-02 / 19:17
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.393 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة،، إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا.

وبناء على ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أنه تقرر وقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا والكولزا وذلك ابتداء من 3 يونيو 2022.

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‫3 تعليقات

  2. بادرة طيبة من الحكومة ،اعتتقد انها لن تكون الأخيرة ،لمواجهة أزمة الاسعار في العالم في مختلف المواد الخام نتيجة الحرب الروسية الأكرانية ،

  3. خطوة مهمة لكنها متأخرة ونطالب الحكومة بتطبيق نفس الخطة على المحروقات هكذا يتعالجون جل المشاكل التي يتخبط فيها الشعب المغربي

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