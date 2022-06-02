متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن شفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

قررت النيابة العامة بشفشاون متابعة فقيه “الفلقة” ومساعده في حالة اعتقال ، بعد ظهورهما في فيدو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهما “يعنفان ” طلبة قاصرين ب”الفلقة “.

وعلمت “هبة بريس ” ان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لشفشاون، أمر إيداع الفقيه ومساعده المذكور السجن المحلي بالمدينة،رغم تقديم أولياء الطلبة الاربعة تنازلا ضد الفقيه.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، قد تمكنت يوم الثلاثاء 31 ماي ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بصدد تعريض أطفال قاصرين للإيذاء العمدي داخل قاعة للتعليم العتيق.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إمام مسجد بمنطقة باب تازة وهو يستخدم العنف في حق قاصرين يتابعون دروسا في التعليم العتيق.

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