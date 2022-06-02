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الحبس 4 أشهر لصاحب “طاجين الدود”

2022-06-02 / 18:52
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هبة بريس _ الرباط

علم ان المحكمة الابتدائية بأزيلال قد اصدرت حكمها ، مساء اليوم الخميس في حق صاحب المطعم الذي عرف بـ”طاجين الدود”

وقالت مصادر الجريدة ان المحكمة قضت بـ 4 أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم على صاحب المطعم.

وتابعت المحكمة الابتدائية بأزيلال، صاحب المطعم بتهم تتعلق بـ“حيازة بدون سبب مشروع مواد يستهلكها الإنسان يعلم أنها فاسدة أو سامة وعرض وتقديم منتوجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان ونقل مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري في ظروف غير صحية“.

.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف أحد الزبناء طاجينا معدا للاستهلاك به دود وسط اللحم حسب رواية صاحب الفيديو بأحد مطاعم شلالات أوزود التابعة لإقليم أزيلال.

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‫3 تعليقات

  1. ويحيا العدل المزيد من الصرامة جزاكم الله لكوني ضحية مرتين الاستهتار أصحاب المقاهي بصحة الزبناء.

  2. ويبقى تلك الطاجن محير. السؤال لماذا تلك الفديو. هناك سلطات يكفي التبليغ والعدالة تقوم بدورها.

  3. هد الحكم على صاحب المطعم ظلم كيف يكون الطاجين طاب على حرارة عالية ويبقى الدود و لونو ابيظ هداك السيد و زوجته اصحاب الخرقة و اللحية ونفاق حتى شبعو و عمرو كرشهم و ولقاو الدود ابيظ وهد اللعبة غير لربح الاموال فقط في اليوتوب و اوصلو المليون على حساب صاحب المطعم المسكين شوفو الفيديوهات ديالهم دائيما مع اصحاب المطاعم اعمروها بدون خلاص و المتاجر حسبي الله و نعم الوكيل .

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