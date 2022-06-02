الصورة مركبة

الحبس 4 أشهر لصاحب “طاجين الدود”

2022-06-02 / 18:52
0
هبة بريس _ الرباط

علم ان المحكمة الابتدائية بأزيلال قد اصدرت حكمها ، مساء اليوم الخميس في حق صاحب المطعم الذي عرف بـ”طاجين الدود”

وقالت مصادر الجريدة ان المحكمة قضت بـ 4 أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم على صاحب المطعم.

وتابعت المحكمة الابتدائية بأزيلال، صاحب المطعم بتهم تتعلق بـ“حيازة بدون سبب مشروع مواد يستهلكها الإنسان يعلم أنها فاسدة أو سامة وعرض وتقديم منتوجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان ونقل مواد غذائية موجهة للاستهلاك البشري في ظروف غير صحية“.

.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف أحد الزبناء طاجينا معدا للاستهلاك به دود وسط اللحم حسب رواية صاحب الفيديو بأحد مطاعم شلالات أوزود التابعة لإقليم أزيلال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف “حفيظ وشاك ” لرئاسة جماعة صفرو .

صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف…

2022-06-02 / 19:24
Photo of متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن شفشاون

متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن…

2022-06-02 / 18:58
Photo of إعلان لعرض كتاب عن ”المثلية“ بمعرض الكتاب يثير استياء واسعاً ( صورة )

إعلان لعرض كتاب عن ”المثلية“ بمعرض الكتاب يثير استياء…

2022-06-02 / 18:45
Photo of الجمارك : تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج

الجمارك : تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج

2022-06-02 / 18:13
Photo of شركة “جودة” تعلن عن زيادات صاروخية في أسعار الحليب

شركة “جودة” تعلن عن زيادات صاروخية في أسعار الحليب

2022-06-02 / 17:52
Photo of تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة

تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة

2022-06-02 / 17:38
Photo of انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي

انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين أنشطة…

2022-06-02 / 17:20
Photo of بداية من الجمعة.. المغرب يوقف رسوم استيراد الزيوت لتخفيض أسعارها

بداية من الجمعة.. المغرب يوقف رسوم استيراد الزيوت لتخفيض…

2022-06-02 / 17:09
Photo of مديرية الأمن: خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق 2030

مديرية الأمن: خدمات وإجراءات الدولة ستكون مرقمنة في أفق…

2022-06-02 / 17:03
Photo of اعتقال رئيس جمعية الشباب الملكي بالدارالبيضاء

اعتقال رئيس جمعية الشباب الملكي بالدارالبيضاء

2022-06-02 / 16:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق