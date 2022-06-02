إعلان لعرض كتاب عن ”المثلية“ بمعرض الكتاب يثير استياء واسعاً ( صورة )
هبة بريس - الرباط
خلق إعلان خاص عن عرض إحدى الكاتبات لكتابها ”مذكرات مثلية“ بالمعرض الدولي للكتاب الذي تنطلق دورته 27 اليوم الخميس بالرباط جدلا واسعا بانت معاليمه على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي.
وسجل البعض أن هذا الامر يعتبر دعوة للإنفتاح على موضوع اعتبر ” طابو ” داخل المجتمع المغربي علما أن المعرض ينظم تحت الرعاية السامية وبإشراف من وزارة الشباب والرياضة والاتصال.
وطالب نشطاء بضرورة تدخل الوزير محمد مهدي بنسعيد لوقف ماسمي ” دعوة للإنفتاح على المثلية او تقريبها كموضوع من المواطن المغربي .
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4 تعليقات
بالله عليكم نحن في دولة مسلمة وفي دستورها دين الدولة هو الإسلام. اريد ان اعرف هل المنظمون لهذا المعرض يعرفون خطورة هذا الفعل على المجتمع.واما يريدون بهذا الكتاب نشر الرديئة.
جدري القرود
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذه ليست حرية بل ترويج للرذيلة و الفسوق
نحن كمسلمين لا نرضى أن تشيع الفاحشة في مجتمعنا باسم الحرية أو الانفتاح أو غيرها من المسميات
يجب على الوزارة المعنية أن تتدخل و لا حول ولا قوة الا بالله
بعد التضييع، بني صهيون من قتلة الاطفال و اعداء الانسانية يفعلون ما بوسعهم للقضاء على المغاربة :
افشاء جميع انواع الرذائل
تكريه الشباب في الزواج و تسهيل العلاقات خارجه
تكريه الناس في الولادة
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