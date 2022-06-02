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إعلان لعرض كتاب عن ”المثلية“ بمعرض الكتاب يثير استياء واسعاً ( صورة )

2022-06-02 / 18:45
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هبة بريس - الرباط

خلق إعلان خاص عن عرض إحدى الكاتبات لكتابها ”مذكرات مثلية“ بالمعرض الدولي للكتاب الذي تنطلق دورته 27 اليوم الخميس بالرباط جدلا واسعا  بانت معاليمه على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي.

وسجل البعض أن هذا الامر يعتبر دعوة للإنفتاح على موضوع اعتبر ” طابو ” داخل المجتمع المغربي علما أن المعرض ينظم تحت الرعاية السامية وبإشراف من وزارة الشباب والرياضة والاتصال.

وطالب نشطاء بضرورة تدخل الوزير محمد مهدي بنسعيد لوقف ماسمي ” دعوة للإنفتاح على المثلية او تقريبها كموضوع من المواطن المغربي .

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