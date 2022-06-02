الصورة من الارشيف

الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق للنار في عيادة طبية

2022-06-02 / 18:25
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا فتح النار داخل مبنى طبي في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما وقتل 4 أشخاص وأصاب آخرين، قبل أن يقدم على الانتحار.
وذكرت الشرطة أنها لم تحدد هوية مطلق النار بعد، لكنها أشارت إلى أنه كان معه بندقية ومسدس.

وقال نائب رئيس الشرطة إريك دالغليش، إن مطلق النار انتحر بعد جريمته.

وحادث تولسا هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار العشوائي التي صدمت الأمريكيين وأشعلت الجدل حول انتشار السلاح في البلاد.

والأسبوع الماضي قتل مسلح يبلغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين بإحدى مدارس بلدة أوفالدي بولاية تكساس.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الثانية في تاريخهم.. الدبلوماسيون الفرنسيون يضربون عن العمل

للمرة الثانية في تاريخهم.. الدبلوماسيون الفرنسيون يضربون عن العمل

2022-06-02 / 11:02
Photo of يهم الحجاج.. السعودية تمنع المسافرين من إخراج ماء زمزم

يهم الحجاج.. السعودية تمنع المسافرين من إخراج ماء زمزم

2022-06-02 / 10:33
Photo of الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تصدر تعميميا حول ماء زمزم

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تصدر تعميميا حول ماء…

2022-06-01 / 23:52
Photo of الرئيس التونسي يعلن تعديل قانون الانتخابات

الرئيس التونسي يعلن تعديل قانون الانتخابات

2022-06-01 / 23:14
Photo of أف بي آي”: “هاكرز” تدعمهم إيران حاولوا استهداف مستشفى أمريكي للأطفال

أف بي آي”: “هاكرز” تدعمهم إيران حاولوا استهداف مستشفى…

2022-06-01 / 22:54
Photo of تهمة اغتصاب عاشرة في حق بطل العالم

تهمة اغتصاب عاشرة في حق بطل العالم

2022-06-01 / 20:39
Photo of مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي

مقتل جندي في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في…

2022-06-01 / 19:03
Photo of البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز ال100 حالة

البرتغال.. إصابات جدري القرود تتجاوز حاجز ال100 حالة

2022-06-01 / 16:06
Photo of قيادي بارز في عصابة البوليساريو يفضح التصدعات الداخلية و صراع القادة للاغتناء

قيادي بارز في عصابة البوليساريو يفضح التصدعات الداخلية و…

2022-06-01 / 15:08
Photo of الحكومة الفرنسية: شغب نهائي دوري أبطال أوروبا كان بسبب “التذاكر المزيفة”

الحكومة الفرنسية: شغب نهائي دوري أبطال أوروبا كان بسبب…

2022-06-01 / 14:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق