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الجمارك : تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج

2022-06-02 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة التي انتهت أو ستنتهي مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020، 2021 أو 2022، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022، وفق ما أفاد به بلاغ للإدارة.

وأوضح البلاغ أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “تنهي إلى علم مغاربة العالم والسياح الأجانب أنه في إطار المجهودات الرامية إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، خصوصا بالنسبة للتنقلات الدولية للمسافرين، فقد تقرر وبصفة استثنائية، تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة التي انتهت أو ستنتهي مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020، 2021 أو 2022، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022”.ال

وأضاف البلاغ أنه “يتعين على الأشخاص المعنيين التقدم إلى المصالح الجمركية القريبة من محل سكناهم، ابتداء من 30 يونيو 2022، مصحوبين بشهادة تسجيل المركبة وبطاقة القبول المؤقت من أجل طلب الحصول على بطاقة جديدة صالحة إلى غاية التاريخ المذكور”.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تقرر أيضا “منح القبول المؤقت لمدة ستة أشهر دون أن تتعدى هذه المدة 31 دجنبر 2022 لكل عملية استيراد أو تحويل جديدة، وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها المسافر أو السيارة قد استهلك كل أو جزء من مدة القبول المؤقت برسم سنة 2022”.

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