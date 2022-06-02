شركة “جودة” تعلن عن زيادات صاروخية في أسعار الحليب

2022-06-02 / 17:52
30
هبة بريس - الرباط

تزامنا وموجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها عدد من المنتجات والمواد الغذائية، قررت شركة “جودة” لإنتاج الحليب ومشتقاته رفع أسعار الحليب.

وفي مراسلة وجهتها للمراكز التجارية ونقاط البيع، أعلنت شركة “جودة” عن أسعار الحليب الجديدة التي تراوحت بين 30 سنتيما و1.5 درهما.

وهمت الزيادات الجديدة التي ستطبق انطلاقا من شهر يونيو الجاري، الحليب الكامل الدسم والخالي من الدسم والحليب المعقم وكذا حليب الأطفال.

هذا وفور تداول لائحة الأسعار الجديدة، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم من الزيادات متوعدين الشركة ب”المقاطعة”، وكذا مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

ما رأيك؟
المجموع 19 آراء
18

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حماية الحريات الدينية.. واشنطن تشيد بـ”التقدم الملحوظ” للمغرب

حماية الحريات الدينية.. واشنطن تشيد بـ”التقدم الملحوظ” للمغرب

2022-06-02 / 21:07
Photo of الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا

الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا

2022-06-02 / 20:39
Photo of ” العمران “تعلن رقم معاملاتها حتى نهاية مارس الماضي

” العمران “تعلن رقم معاملاتها حتى نهاية مارس الماضي

2022-06-02 / 20:31
Photo of وكالة تقنين القنب الهندي .. خطة عمل 2022

وكالة تقنين القنب الهندي .. خطة عمل 2022

2022-06-02 / 19:56
Photo of صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف “حفيظ وشاك ” لرئاسة جماعة صفرو .

صفرو.. بعد إغلاق باب الترشيح، صراع حول من يخلف…

2022-06-02 / 19:24
Photo of متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن شفشاون

متابعة فقيه “الفلقة ” في حالة اعتقال وايداعه سجن…

2022-06-02 / 18:58
Photo of الحبس 4 أشهر لصاحب “طاجين الدود”

الحبس 4 أشهر لصاحب “طاجين الدود”

2022-06-02 / 18:52
Photo of إعلان لعرض كتاب عن ”المثلية“ بمعرض الكتاب يثير استياء واسعاً ( صورة )

إعلان لعرض كتاب عن ”المثلية“ بمعرض الكتاب يثير استياء…

2022-06-02 / 18:45
Photo of الجمارك : تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج

الجمارك : تمديد آجال القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج

2022-06-02 / 18:13
Photo of تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة

تمديد آجال القبول المؤقت لوسائل النقل السياحية المستوردة

2022-06-02 / 17:38

‫30 تعليقات

  1. الزيادة تشمل العالم بأكمله في جميع المواد والاجهزة والسيارات.اللهم احسن العون للمغاربة اصحاب الدخل الضعيف ..

  2. الحكومة التي انتهت صلاحيتها رحلت وخلفت وراءها جروح داخل المجتمع غلاءا سرقت ونهبت دون حسيب ولا رقيب..

  3. واش فخبار العموم ان خنشة ديال العلف وصلات 270 درهم واش فخبار الناس بان الفلاح لي كيبيع الحليب لجودة ب89 ريال للتر الواحد عندو الخطية مكتبقالو حتى باش يوكل البقرة . الحاصول ؛ الله يدير شي تاويل ديال الخير

  5. واش فخبار العموم ان خنشة ديال العلف وصلات 270 درهم واش فخبار الناس بان الفلاح لي كيبيع الحليب لجودة ب89 ريال للتر الواحد عندو الخطية مكتبقالو حتى باش يوكل البقرة . الحاصول ؛ الله يدير شي تاويل ديال الخير

  7. بعد السلام
    ماكاين لا حكومة سابقة لا لاحقا الشعب المكلخ هو السبب على زين هاد الحليب غي الماء والمرض اللي شراه من غير ضرورة يستاهل اكثر والله ما حليب غي الضحك على بنادم

  9. خليـــه إروب لا تشتــروه ، عـلموا انفســكم الصبـر ، اللهم ارفـع عنـا الغـلاء والـوبـاء والبـلاء والغبــــــاء.
    لقــد أتـوا عـلى الأخضــر واليـابس واحتكـروا كـل شـيء ، المحـروقـات ، الفـوسفــاط و خيـرات البــلادوطمـعـوا فـي أرزاق العبـاد ، إنـه آخـر الزمـن ومـن عـلامــات الساعـة ، اللهم الطـف بنــا يـارحمــان يـا رحيــم ، آميــن يار ب العالميــن…
    أمـريكـا صـانعـة الحـروب وعــدوة الشعـوب ومعـها أعـداء البشـريـة هـم السبــب المبـاشـر لكـل المصــائب و الفتــن في الـكـون والعــالم…

  10. للمعلق رقم 2:
    (الحكومة التي انتهت صلاحيتها رحلت وخلفت وراءها جروح داخل المجتمع غلاءا سرقت ونهبت دون حسيب ولا رقيب).
    ستظل تعيد أسطوانة الحكومة السابقة إلى يوم يبعثون و لو تم طحن كل مساكين المغرب رغم أن أغلب مكونات الحكومة الحالية هو من كان يتحكم في الحكومة السابقة لكنكم قوم تجهلون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق