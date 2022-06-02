شركة “جودة” تعلن عن زيادات صاروخية في أسعار الحليب
هبة بريس - الرباط
تزامنا وموجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها عدد من المنتجات والمواد الغذائية، قررت شركة “جودة” لإنتاج الحليب ومشتقاته رفع أسعار الحليب.
وفي مراسلة وجهتها للمراكز التجارية ونقاط البيع، أعلنت شركة “جودة” عن أسعار الحليب الجديدة التي تراوحت بين 30 سنتيما و1.5 درهما.
وهمت الزيادات الجديدة التي ستطبق انطلاقا من شهر يونيو الجاري، الحليب الكامل الدسم والخالي من الدسم والحليب المعقم وكذا حليب الأطفال.
هذا وفور تداول لائحة الأسعار الجديدة، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم من الزيادات متوعدين الشركة ب”المقاطعة”، وكذا مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
ما رأيك؟
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30 تعليقات
الزيادة تشمل العالم بأكمله في جميع المواد والاجهزة والسيارات.اللهم احسن العون للمغاربة اصحاب الدخل الضعيف ..
الحكومة التي انتهت صلاحيتها رحلت وخلفت وراءها جروح داخل المجتمع غلاءا سرقت ونهبت دون حسيب ولا رقيب..
واش فخبار العموم ان خنشة ديال العلف وصلات 270 درهم واش فخبار الناس بان الفلاح لي كيبيع الحليب لجودة ب89 ريال للتر الواحد عندو الخطية مكتبقالو حتى باش يوكل البقرة . الحاصول ؛ الله يدير شي تاويل ديال الخير
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول على عيشة الذل والحكرة ..
واش فخبار العموم ان خنشة ديال العلف وصلات 270 درهم واش فخبار الناس بان الفلاح لي كيبيع الحليب لجودة ب89 ريال للتر الواحد عندو الخطية مكتبقالو حتى باش يوكل البقرة . الحاصول ؛ الله يدير شي تاويل ديال الخير
باقي عندنا ناس كيقولو الحكومة التي فعلت و تركت!!!و باز من الجهل!!
بعد السلام
ماكاين لا حكومة سابقة لا لاحقا الشعب المكلخ هو السبب على زين هاد الحليب غي الماء والمرض اللي شراه من غير ضرورة يستاهل اكثر والله ما حليب غي الضحك على بنادم
والزيادة في الاجور ؟؟؟!!!
خليـــه إروب لا تشتــروه ، عـلموا انفســكم الصبـر ، اللهم ارفـع عنـا الغـلاء والـوبـاء والبـلاء والغبــــــاء.
لقــد أتـوا عـلى الأخضــر واليـابس واحتكـروا كـل شـيء ، المحـروقـات ، الفـوسفــاط و خيـرات البــلادوطمـعـوا فـي أرزاق العبـاد ، إنـه آخـر الزمـن ومـن عـلامــات الساعـة ، اللهم الطـف بنــا يـارحمــان يـا رحيــم ، آميــن يار ب العالميــن…
أمـريكـا صـانعـة الحـروب وعــدوة الشعـوب ومعـها أعـداء البشـريـة هـم السبــب المبـاشـر لكـل المصــائب و الفتــن في الـكـون والعــالم…
للمعلق رقم 2:
(الحكومة التي انتهت صلاحيتها رحلت وخلفت وراءها جروح داخل المجتمع غلاءا سرقت ونهبت دون حسيب ولا رقيب).
ستظل تعيد أسطوانة الحكومة السابقة إلى يوم يبعثون و لو تم طحن كل مساكين المغرب رغم أن أغلب مكونات الحكومة الحالية هو من كان يتحكم في الحكومة السابقة لكنكم قوم تجهلون.