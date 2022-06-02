شركة “جودة” تعلن عن زيادات صاروخية في أسعار الحليب
هبة بريس - الرباط
تزامنا وموجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها عدد من المنتجات والمواد الغذائية، قررت شركة “جودة” لإنتاج الحليب ومشتقاته رفع أسعار الحليب.
وفي مراسلة وجهتها للمراكز التجارية ونقاط البيع، أعلنت شركة “جودة” عن أسعار الحليب الجديدة التي تراوحت بين 30 سنتيما و1.5 درهما.
وهمت الزيادات الجديدة التي ستطبق انطلاقا من شهر يونيو الجاري، الحليب الكامل الدسم والخالي من الدسم والحليب المعقم وكذا حليب الأطفال.
هذا وفور تداول لائحة الأسعار الجديدة، عبر عدد من النشطاء عن سخطهم من الزيادات متوعدين الشركة ب”المقاطعة”، وكذا مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين
ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
15
1
25 تعليقات
المقاطعة
سبق للرئيس السيسي ان قال إلى غلات مانسريهاش.
يجب مقاطعة كل هاته المنتوجات لأننا نحن في غنآ عنها ..
انتهينا من سنطرال جاءت جودة يجب مقاطعتها هي أيضا الحليب ليس بضروري جدا في الحياة اليومية علينا مقاطعتها لوضع حد لهؤولاء اللصوص الدين أصبح الطمع و الجشع يعمي أعينهم أنا شخصيا من الآن أعلن مقاطعتي جودة أما الدجاج فقد قاطعته أسبوعين من الآن
تستنكر كل هذه الزيادات الصاروخية التي لم يعد المواطن قادرة عليها ..
اين اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واين الجمعيات لحماية المال العام …
إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الغائب على الفقراء والمساكين .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
الإصلاح في التقاعد وزايادة في الاجور وعامل العيش الكريم وتدني الاجور المغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ..
من الذي سيقف هذه الزيادات واللوبيات المفسدة في المغرب . حسبي الله ونعم الوكيل..
حسبنا الله ونعم الوكيل . قال الله تعالى :ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخيص فيه الأبصار الله المستعان عند ربكم تختصمون.
الظلم ظلمات يوم القيامة والله المستعان وكفى بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مسؤولي هذا البلاد الحبيب..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين يتجه المغرب ؟! ..
قلت لهم آنذاك.
لماذا مقاطع سنطرال ونشجع جودة.
ها هي جودة ترد لكم الجميل.
يجب ان تكون اللحمة والوحدة التي يفتقر لها الشعب فلو كانت سائدة منذ سنوات لتغير الوضع ..
لك الله يا وطني ولا من مجيب صوت الشعب الذي يعاني منذ سنوات بوعود كاذبة..
مناشدة لجميع المغاربة بمقاطعة كل المواد القابلة الزيادة والمواد الخاضعة لها ان نقاطعها جزئيا إلى كليا ..
يبدو ان القادم أسوأ ليس في القنافذ املس،رغم تعاقب الحكومات على مدار العقود، إلا ان المسرحية واحدة والشعب يمثل دور الضحية في المشهد…
هناك الفرق في الأسعار التي اشتعلت وأصبحت نارا مستعيرة على المواطنين .حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم .
نريد الزيادة في التقاعد والزيادة في الأجور وليس الزيادة في المود الغدائية والمحروقات و ..
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وبارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اللهم اطعم واسقي جوعى المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها..