تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات بساحل إقليم الدريوش

2022-06-02 / 16:12
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات على سلم ريشتر، اليوم الخميس، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الواحدة و55 دقيقة و12 ثانية بعد الزوال (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 6 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.576 درجة شمالا، وخط الطول 3.558 درجة غربا.

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