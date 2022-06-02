اعتقال رئيس جمعية الشباب الملكي بالدارالبيضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أمرت النياية العامة بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء زوال يومه الخميس 2 يونيو باعتقال محمد دالي رئيس جمعية الشباب الملكي.

وكان دالي جرى تقديمه اليوم امام النيابة العامة صباح يومه بعد ضلوعه رفقة شقيقته في جنحة تهديد محام بهيئة المحامين بالدارالبيضاء .

وتعود اطوار النازلة الى 19 ابريل 2022 حين تلفظ دالي وشقيقته ضد المحامي بالقاعة رقم 6 بالمحكمة الزجرية بعبارات تهديد وإهانة، و ذكرت مصادر أنه لم يجر فتح بحث في نفس اليوم رغم حضور وكيل الملك شخصيا بساحة المحكمة وسماعه لاطوار التهديد على لسان شاهد لكنه لم يقم بما يوجبه عليه منصبه حيث أمر الفاعل بالانصراف من المحكمة وطلب من المحامي المستهدف تحرير شكاية.

يذكر ان المحامي المعني اعلن عن عدد من المحطات النضالية، وخاض اشكالا احتجاجية تعبيرا منه عن البطء في عدم انصافه.

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