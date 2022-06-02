الحكومة: دخول أزيد من 78 الف مسافر عبر ميناء طنجة المتوسط
هبة بريس - لبنى ابروك
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب واسبانيا وضعا خطة عمل مشتركة تتضمن عددا من الملفات وضمنها فتح الحدود.
وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه يتم التقدم في هذه الخريطة يوما بعد آخر وفق خطوات متقدمة
وبلغة الأرقام، كشف بايتاس، أن ميناء طنجة المتوسط ومنذ فتح الحدود سجل دخول أزيد من 78 ألف مسافر ، وأزيد م، من 22 ألف عربة، مقابل خروج أزيد من 65 الف مسافر وأزيد من 18 الف عربة
أما ميناء طنجة المدينة، فقد سجل دخول أزيد من 38 ألف مسافر ، و5200 عربة، مقابل خروج أزيد من 35 الف مسافر، وأزيد من 5 الاف عربة، الى حدود اليوم.
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محلس حكومه الدوله عملهم مسترك إستراتيحيه لكلا الدولتين للصيد البحرى لفتح حدودهما لعمليه العلميه عبور مرحبا فالمملكه المغربيه ترحب ترحيب تام بموحب للحاليه المغربيه المقيمه حارج أرص الوطن وهدا يعد صمن محلس ولايه أمن الدوله لتتم مرحله عبور مرحبا بسلامتهن وسلامتهم مريا حنسيه علويه فوق السلطه والسياده الإتصالات الدرهم جامعه عن بعد
بالمحان محدده لوقف التنفيد لوسط الميدان للحاله المدنيه للعداله والحريات الداحله
أبناء الجالية المغربية بالخارج والمنتمون للجنوب الشرقي نطالب بفتح خط جوي بين نانت الفرنسية وورزازات وهناك عشرات آلاف من أبناء الجالية المغربية بالخارج مقيمين بغرب فرنسا لامنا نعاني مع طريق تشكا لانه في الوقت الدي توجد عشرات الرحلات الجوية يوميا بين أروبا ومراكش ولا يوجد اي خط مع ورزازات نتمنى فتح خطوط مع ورزازات