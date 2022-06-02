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الحكومة: دخول أزيد من 78 الف مسافر عبر ميناء طنجة المتوسط

2022-06-02 / 16:00
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المغرب واسبانيا وضعا خطة عمل مشتركة تتضمن عددا من الملفات وضمنها فتح الحدود.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه يتم التقدم في هذه الخريطة يوما بعد آخر وفق خطوات متقدمة

وبلغة الأرقام، كشف بايتاس، أن ميناء طنجة المتوسط ومنذ فتح الحدود سجل دخول أزيد من 78 ألف مسافر ، وأزيد م، من 22 ألف عربة، مقابل خروج أزيد من 65 الف مسافر وأزيد من 18 الف عربة

أما ميناء طنجة المدينة، فقد سجل دخول أزيد من 38 ألف مسافر ، و5200 عربة، مقابل خروج أزيد من 35 الف مسافر، وأزيد من 5 الاف عربة، الى حدود اليوم.

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