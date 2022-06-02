جدري القردة.. الحكومة: الحالة المؤكدة تخضع لمراقبة دقيقة

لبنى أبروك - هبة بريس

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، رصد حالة واحدة مؤكدة بمرض جدري القردة بالمغرب.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحالة تخضع لمراقبة دقيقة من طرف السلطات الصحية .

وأضاف بايتاس، أن البروتوكول الصحي الذي اعتمده وزارة الصحة هو الذي مكن من رصد هذه الحالة والذي يتركز بالاساس على اليقظة والرصد الوبائي.

وشدد ذات المتحدث، على أن عملية الرصد يتم تفعيلها بكل دقة وجدية، مشيرا الى أن هذه الفترة من السنة تتزامن مع الموسم السياحي وبلادنا تتوقع تسجيل حركية سياحية مهمة، ومشددا على أن الجهات الصحية تقوم بتفعيل إجراءات اليقظة والرصد بشكل دقيق.

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